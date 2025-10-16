O Benfica viaja na tarde desta quinta-feira para o norte de Portugal onde vai defrontar o Desp. Chaves para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Entre os jogadores convocados por José Mourinho, o destaque vai para Sudakov que esteve a contas com uma lesão no ombro esquerdo, sofrida durante o jogo da Ucrânia frente à Islândia.

De recordar, os encarnados jogam frente aos transmontanos esta sexta-feira, pelas 19h30, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

RELACIONADOS
VÍDEO: Sudakov já está reunido com a família em Portugal
Benfica: Manu Silva e Sudakov em destaque no treino aberto