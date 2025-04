Está confirmada mais uma revolução no onze do Benfica para o jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal frente ao Tirsense, com Bruno Lage a promover nove alterações em relação ao último embate com o Vitória, deixando apenas António Silva e Florentino na equipa.

Acompanhe o Benfica-Tirsense AO VIVO

O treinador do Benfica já tinha confirmado que ia promover uma rotação no plantel, adiantando apenas que Arthur Cabral ia ser titular. O avançado brasileiro, que marcou na primeira mão, vai contar, assim, com o apoio de Schjelderup, Belotti e Bruma no ataque.

Em relação ao jogo da primeira mão, notam-se apenas três alterações, com destaque para o regresso de Tiago Gouveia como lateral direito, em detrimento de Leandro Santos, mas também as entradas de Bruma e Arthur Cabral para os lugares de João Rego e Andouni.

Destaque também para o banco de suplentes do Benfica que também não conta com os habituais titulares e conta com vários jogadores da equipa B, como são os casos de Nuno Félix, Joshua Wynder, João Veloso, Hugo Félix e João Rego (titular na primeira mão).

Do lado do Tirsense, Emanuel Simões promove apenas duas alterações em relação ao primeiro jogo: saem Gonçalo Cardoso e Alex Reis, entram André Fontes e Júlio Alves.

Recordamos que no jogo da primeira mão, realizado em Barcelos, o Benfica venceu por 5-0.

Equipas oficiais:

BENFICA: Samuel Soares; Tiago Gouveia, António Silva, Bajrami e Dahl; Leandro Barreiro e Florentino; Schjelderup, Belotti e Bruma; Arthur Cabral.

Suplentes: André Gomes, Amdouni, Prestianni, Nuno Félix, Joshua Wynder, João Veloso, Leandro Santos, Hugo Félix e João Rego.

TIRSENSE: Tiago Gonçalves; João Martins, Júlio Alves, João Pedro, Jorge Silva e José Pereira; Bruno Carvalho, Junior Franco e Daniel Rodrigues; André Fontes e Bernardo Mesquita.

Suplentes: João Matos, Gonçalo Cardoso, Rui Maia, Alex Reis, Diogo Nascimento, Giovanny, Túlio, Francisco Alves e Diogo Gonçalves.