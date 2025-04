Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Tirsense (4-0), no Estádio da Luz, em jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal:

Vai cumprir o sonho de jogar uma final no Jamor, quais as sensações?

«Já disputei várias finais, quer como treinador principal e como adjunto. Uma em Wembley, como bem se lembram, estive em Leiria, no Algarve…. O facto de não ter ido ao Jamor não foi nada de especial... Comecei a carreira muito cedo, aos 18/19 anos. Ir a jogos em Setúbal era difícil. Vou agora aos 49 anos ao Jamor, era um sonho. Mas o sonho agora é conquistar títulos para o Benfica. Temos de estar focados, tentar motivar os jogadores. São cinco jogos muito importantes».

«Falei com os jogadores, com os menos utilizados... Agora já sabem quem é o treinador do Tirsense, mas se perguntar quem foram os jogadores que estiveram na campanha do Euro2016, quem foram os mais regulares na conquista do Europeu, dizemos três ou quatro jogadores, mas toda a gente se vai lembrar do Éder. Falei com os menos utilizados e utilizei o exemplo do Éder. Toda a gente se vai recordar dele, entrou na final e fez o golo. Qualquer dos jogadores tem de estar preparado e motivado para poder ser o herói da nossa campanha. Foi isso que lhes disse, têm de estar preparados para serem o Éder».

O Benfica tem a possibilidade de fazer o «triplete» e juntar a Taça e o campeonato à Taça da Liga.

«Claro que sim, temos de continuar a trabalhar. Só vencemos a Taça da Liga e estamos a disputar o campeonato e vamos ao Jamor. Não é o treinador que vai em busca de objetivo próprio e sim a equipa. Como as coisas estão, veja o que aconteceu nos últimos três jogos. Não vamos perspetivar o resultado, podemos é preparar a equipa. São quatro finais no campeonato e a final do Jamor. Não sabemos qual será o jogo mais difícil ou o resultado mais apertado».