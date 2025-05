Bruno Lage foi questionado na conferência de imprensa de antevisão da final da Taça de Portugal frente ao Sporting sobre que questões em relação ao clube leonino sentiu que fizeram a diferença para a conquista do bicampeonato do Sporting. O treinador das águias reconheceu que o tempo dado aos treinadores para trabalhar foi preponderante e deu como exemplo três treinadores: Jorge Jesus, Ruben Amorim e Sérgio Conceição.

«Eu acho que a diferença é que o Sporting está a viver um bom momento na sua vida e esse momento vem de quatro, cinco anos de trabalho e a base está lá. E aquilo que eu acredito é que esses quatro anos de trabalho ainda lhes deram essa vantagem no campeonato. E digo ainda, porque acredito muito no trabalho que nós realizámos nestes nove meses e naquilo que nós podemos ainda vir a realizar no futuro», começou por dizer.

«Nos últimos 15 anos, qual foi o treinador com mais sucesso em Portugal? Jorge Jesus. Seis anos no Benfica, três títulos. Se olharmos para um passado ainda mais recente, dos últimos seis anos, quem é que nós temos com grande sucesso? Eventualmente dois nomes, quer o Ruben [Amorim], quer o Sérgio [Conceição]. E isso vai em conta do quê? Do tempo e da estabilidade. O que é que eles tiveram todos em comum? O tempo de trabalho. Acha que algum deles sobrevivia ao seu pior registo no Benfica? E a resposta está na história do nosso clube nos últimos 50 anos», atirou.

Lage rejeitou ainda comparações com a situação em que o antigo treinador das águias, Roger Schimdt, se encontrava numa altura semelhante da temporada e que também teve o apoio de Rui Costa antes de ter sido despedido na temporada seguinte.

«Eu ouvi com agrado as palavras do presidente a seguir ao jogo com o Sp. Braga, com a serenidade necessária para o momento. Reforço aquilo que disse também nesse momento, que jamais vou conseguir retribuir tudo aquilo que o Benfica já me deu e que no meu regresso eu vim para ser a disfunção e não para o problema. Agora, sei da importância que é conquistar o campeonato nacional ao serviço do Benfica, mas aquilo que é mais importante neste momento é o jogo de amanhã», concluiu.

O Benfica joga contra o Sporting na final da Taça de Portugal este domingo a partir das 17h15