Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, após o triunfo (0-2) frente ao Pevidém:

[Grupo mais unido e com a dinâmica que pretende?] «União sim, acho que a equipa está unida, mais comunicativa entre eles. É importante realçar, no mesmo momento em que cheguei vários jogadores chegaram e integraram-se. Quanto à dinâmica, é um processo. Foi o sexto jogo que fizemos, há que olhar para trás e ver que trabalhámos sem vários jogadores disponíveis. É continuar, olhar para aqui e perceber o que fizemos bem, o que mais desejo é que a equipa repita mais vezes os momentos bons. Numa palavra: consistência. O que quero que percebam é a maneira como trabalhámos esta semana, como toda a gente olhou para este jogo, com seriedade. É nos pequenos hábitos que fazemos o nosso caminho de consistência. Têm de trabalhar dessa forma, como eu trabalhei esta semana».

«Jogámos ligeiramente diferente, com um posicionamento diferente, o que mais pretendíamos era um dos alas cruzar para outro ala finalizar. Trabalhámos muito esses momentos e os movimentos do ponta de lança. Os três centrais controlam bem o espaço aéreo, a linha de cinco controla bem o espaço, tínhamos de ter um ritmo alto e seriedade. Os jogadores foram sérios e estamos satisfeitos por isso».