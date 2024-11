Arthur Cabral, avançado do Benfica, em declarações na falsh interview, logo a seguir à vitória por 7-0 frente ao Estrela da Amadora para a Taça de Portugal, mostrando alguma emoção na voz:

[Um jogo com dois golos, no qual lutou muito, quais são as emoções que sente?]

«Sim, estou muito feliz por ter voltado a marcar, foram dois, podiam ter sido mais, mas um passo de cada vez.»

[Estadio a aplaudir e muito apoio]

«Estou muito feliz, ter sentido esse apoio dos adeptos mesmo tendo perdido aqueles golos, sei que às vezes as coisas não funcionam em mas quero agradecer ao mister [Bruno Lage] por me ter dado minutos e aos meus colegas que me ajudaram a levantar e disseram que o golo ia sair e saiu.»

[Jogo com o Mónaco para a Liga dos Campeões]

«E um jogo muito importante. Hoje foi sensacional e dá-nos mais confiança para fazer um grande jogo na quarta feira.»