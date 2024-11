O Benfica recebe o Estrela da Amadora, esta noite, para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal e Bruno Lage deverá fazer algumas alterações no onze.

Após a jornada de seleções, os encarnados não deverão contar com Tomás Araújo, após contusão no jogo da seleção, e anunciaram a lesão de Renato Sanches. Além disso, Lage deverá poupar alguns dos jogadores mais utilizados, como os turcos Kökcü e Aktürkoglu e o grego Pavlidis, abrindo espaço para alguns jogadores menos utilizados.

Do lado do Estrela da Amadora, está confirmada a ausência de Nani, após o falecimento do seu pai. Sendo assim, o técnico José Faria deverá apostar no seguinte onze: Meixedo; Miguel Lopes, Ferro e Rúben Lima; Veiga, Léo Cordeiro, Igor Jesus e Nilton; Kikas, André Luiz e Jovane Cabral.

O jogo agendado para as 20h45 deste sábado. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.

Confira o onze do Benfica na galeria associada.