Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa após a vitória do Benfica sobre o Estrela da Amadora, por 7-0, num jogo a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

[Golo de bicicleta de Di María foi o melhor que já viu?]

«Na verdade foram dois de bicicleta, que o Arthur também marcou. Só sei é que já falaram em renovação de contrato e o mais importante é ele estar soltinho e motivado. Estas duas coisas aliadas à dinâmica que oferece à equipa, como nos tem presenteado, são essenciasi. É um grande golo que eu festejei e eu costumo estar mais calmo. Talvez o meu festejo tenha sido o meu melhor até agora.»

[Se fosse presidente renovava com Di María?]

«Se nós renovarmos o contrato com o Di María e ele deixar de jogar, vão dizer que nos precipitámos ao renovar com ele. Já é a segunda pertanta sobre a renovação do Di Maria. Deixem-no estar assim. Ele tem é de estar fresquinho para jogar contra o Mónaco, já o metemos no congelador para jogar contra o Mónaco. O importante é o rendimento de três em três dias. Temos o exemplo do Ronaldo que joga até aos 40 anos. O mais importante é o Di María estar feliz.»