Declarações do futebolista do Benfica, Grimaldo, à RTP3, após a vitória por 2-0 ante o Varzim, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. O lateral saiu lesionado e esclareceu no final como está:

«Foi um entorse no mesmo pé, foi uma entrada um pouco dura, mas estou bem.»

«Vamos ver amanhã, estou tranquilo porque acho que não é nada de grave e amanhã veremos.»