Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa após a vitória do Benfica sobre o Estrela da Amadora, por 7-0, num jogo a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

[Arthur Cabral falhou alguns golos, em algum momento pensou em colocar Pavlidis em campo?]

«Tínhamos um objetivo de poder dar algum tempo ao Leandro Santos, era a oportunidade de ele jogar. Neste jogos, por vezes surgem mais oportunidades para o Arthur, que tem feito um trabalho muito bom. Quer no segundo, quer no quarto golo, fez muita coisa bem, mas a confiança dos avançados vem dos golos. Já tivemos essa conversa sobre o Pavlidis, os dois têm feito um trabalho muito bom. É importante a equipa conhecer o ponta de lança que tem, porque ocupam espaços diferentes. O mais importante é olhar para cada momento e perceber o que fazer para ajudar o jogador e o homem. Fico feliz pelos golos que marcou.»

«O apoio dos adeptos foi fundamental e ver o plantel a festejar os dois golos do Arthur também o foi. Quanto a quem joga contra o Mónaco, é perceber quem sai daqui melhor e analisar qual o melhor onze.»

[Entrada da equipa frente ao Estrela da Amadora?]

«Acho que é uma entrada muito forte da nossa parte, durante todo o jogo criámos oportunidades. Acima de tudofica uma bonita homenagem. Quando ganhámos 10-0 ao Nacional acabou por ser uma homenagem ao Chalana, hoje marcámos sete golos e fizemos uma bonita homenagem a Nené. Até o número sete (Amdouni) marcou um golo.»

[Goleada frente ao Estrela dá ânimo para o jogo da Champions?]

«Olhamos para os últimos três meses e queríamos manter esta energia positiva, a equipa ter uma dinâmica ofensiva e proporcionar bons espetáculos. Os nossos objetivos são claros. Queremos chegar à final da Taça de Portugal e vencer, queremos passar à fase seguinte da Champions e até ao fim do ano é vencer todos os jogos do campeonato, chegar à segunda posição e reduzir os pontos para o líder do campeonato.»