O Benfica-Sporting da final da Taça de Portugal ditou um total de 16 320 euros em multas entre águias e leões, segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado na sexta-feira.

A maior fatia das punições foi para o Benfica, devido aos 5 100 euros de multa provocados pela falta do treinador Bruno Lage à «flash interview», enquadrada na «ausência de atividade de comunicação social». «Foi-nos reportado por um elemento do departamento de comunicação da FPF que o treinador do Benfica, Sr. Bruno Lage, não compareceu ao flash interview sem que tenha sido dada qualquer explicação», é referido, no mapa de castigos.

Além disso, Benfica e Sporting foram multados em 5508 euros cada por «comportamento incorreto do público» associado à utilização de pirotecnia e ainda a cânticos de «é merda», quer de um lado e de outro, antes do início do jogo, ao intervalo, antes do início do prolongamento e no intervalo do prolongamento, quando o speaker dizia «Sporting» e «Benfica» para os adeptos responderem. Do lado dos encarnados, foram ainda registados insultos de adeptos para o árbitro Luís Godinho.

Benfica e Sporting foram também punidos em 102 euros cada por «atraso no reinício do jogo».

Antes dos castigos conhecidos sobre o jogo, o CD já tinha instaurado processos disciplinares a Matheus Reis, Geovany Quenda e Maxi Araújo. O Benfica também apresentou uma queixa junto do CD contra Matheus Reis, Quenda, Morten Hjulmand e Viktor Gyökeres por incitamento à violência.