Bruno Lage comentou, na flash interview da Sport TV, a vitória do Benfica frente ao Sp. Braga (1-0) que valeu o acesso à meia-final da Taça de Portugal:

(análise ao jogo) «Foi uma primeira parte muito boa. Tivemos uma entrada muito forte no jogo, criámos diversas oportunidades. A segunda foi um pouco mais equilibrada, mas sinto que as melhores oportunidades continuaram a estar do nosso lado. Os jogadores corresponderam muito bem ao que foi pedido. Queríamos trazer o que de bom fizemos no último jogo, frente ao Boavista, e acho que o conseguimos. É com justiça que seguimos em frente. Podíamos ter feito mais um golo, mas estamos a falar do Sp. Braga, que fez um bom jogo e conseguiu equilibrá-lo na segunda parte».

(Sp. Braga na luta pelo título?) «Reforço o que disse ontem. Só um treinador como o Carlos Carvalhal podia reinventar uma equipa depois do mercado que teve. Assistimos a uma equipa com muitos jovens da formação do Braga e a jogarem com qualidade. Isso só valoriza ainda mais o que fizemos».

(passo importante para chegar à final?) «Às meias-finais. Vamos olhar com muito cuidado para o Tirsense. Se chegou aonde chegou, temos de lhe dar muito mérito. Se ontem disse que o nosso objetivo é chegar à final e vencer a Taça, hoje não vou fugir disso. Queremos vencer um título que foge ao Benfica desde 2017. Essa questão fica arrumada para abril. Agora é recuperar e preparar da melhor maneira o jogo com o Barcelona.

(Barcelona) «Esta equipa tem trabalhado muito bem e crescido muito. Tivemos um mês de fevereiro muito bom, em que chegamos às meias-finais da Taça de Portugal, passámos aos oitavos de final da Liga dos Campeões e dependemos apenas de nós no campeonato. Temos de ter a ambição de vencer».

(lesionados) «É tudo uma questão de tempo. Estão a recuperar bem, mas não consigo indicar quando podemos ter algum regresso. Ontem tivemos uma notícia boa, com o Renato a voltar a treinar com a equipa. Vamos ver se até ao dia do jogo vamos ter mais alguma recuperação».

(Pavlidis) «Para fora saem as fotografias, mas nós vamos vendo o filme. Quando chegámos, reposicionámos jogadores em diversas posições, quisemos jogar de uma determinada maneira, e tudo isto teve o seu tempo. Sobre o Pavlidis, haverá um ou outro aspeto em que pode melhorar, como todos, mas está a dar um contributo muito grande à equipa. Antes na forma como defende, como pressiona, nas assistências que tinha dado e, nos últimos jogos, a marcar golos. Estamos muito satisfeitos com ele e com todos. A nossa mentalidade é querer sempre mais».