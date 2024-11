Miguel Lopes, jogador do Estrela da Amadora, em declarações à RTP na flash interview a seguir à derrota por 7-0 frente ao Benfica para a Taça de Portugal:

[Noite difícil]

«É normal, entrámos mal no jogo, dois golos de ressaltos e estava tudo a correr mal. Com bola estávamos bem. Hoje não tivemos a equipa coesa e unida. Temos de tirar conclusões e pensar já no Farense.»

[O resultado pode balar a equipa?]

«Não pode abalar, é o futebol. O Benfica está numa fase boa. O jogo era difícil, há que levantar a cabeça e trabalhar bem para ir a Faro conseguir um bom resultado [contra o Farense].»