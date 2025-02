Paulo Oliveira, jogador do Sp. Braga após a derrota com o Benfica para os quartos de final da Taça de Portugal, na flash interview da Sport TV:

(avaliação ao jogo) «Cai um objetivo que tínhamos desde o início do ano, uma taça que nos diz muito. Estivemos melhor na segunda parte do que na primeira, em que tivemos algumas perdas de bola que deram algumas transições perigosas. Uma das quais deu golo, no caso uma perda de bola minha. São estes pormenores que fazem a diferença. Mas a equipa bateu-se bem, juntou-se quando tinha de se juntar. Tentamos jogar quando assim era possível, mas não conseguimos passar à próxima fase».

(boa segunda parte) «Este jogo dava acesso a uma meia-final. Corremos mais riscos atrás, acentuámos a possibilidade de o Benfica poder fazer mais transições, mas nos últimos 20 minutos tocava-nos arriscar um pouco mais para tentar marcar um golo que nos levasse para prolongamento.

O Tirsense fez um excelente percurso, merece todo o respeito do Benfica. Era um acesso a uma meia-final. Ficamos tristes com este objetivo que caiu, temos agora o campeonato».

(campeonato) «O nosso desafio é ganhar o próximo jogo. O Rio Ave é uma equipa complicada e vamos fazer tudo por tudo para trazer os três pontos. No final do campeonato queremos ficar o mais acima possível».