O Benfica joga este domingo frente ao Sporting a final da Taça de Portugal. Bruno Lage, em conferência de imprensa de antevisão da partida garantiu que as águias estão preparadas até para «a posição do sol» que se vai fazer sentir no Estádio do Jamor.

«Nós fizemos questão de trabalhar a semana toda à hora do jogo, para nos adaptarmos quer ao calor, quer à posição do sol, quer ao vento, porque no Estádio do Jamor vai sentir-se mais o vento do que nos outros estádios. Também naquilo que são as rotinas normais dos jogadores, o acordar, o tomar o pequeno-almoço, o almoço, ou seja, nós tentámos ir a todos os detalhes e preparámos o jogo da melhor maneira sobre esses pequenos pormenores», afirmou o técnico do Benfica.

Lage referiu ainda que gostaria que a final fosse bem disputada quer dentro, quer fora de campo e desejou que no domingo o jogo fosse um «dia de festa» com fair-play.

«Gostava de reforçar o espírito de fair-play. É a primeira vez que vou ao Jamor ‘ver’ uma final da Taça de Portugal, por isso acho que seria muito interessante também da nossa parte que o jogo fosse, aquilo que eu mais gostava era que o jogo fosse correto, dentro do campo, fora do campo, fosse um dia para as famílias e um dia de festa e fica a nossa promessa para os nossos adeptos que tudo faremos para vos oferecer o título amanhã», concluiu.

O Benfica joga contra o Sporting na final da Taça de Portugal este domingo a partir das 17h15, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.