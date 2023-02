Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota nas grandes penalidades (5-4) frente ao Sp. Braga, que vale a eliminação da Taça de Portugal:

«Foi um jogo de taça. Começamos de forma fantástica nos primeiros trinta minutos, muito bons em posse de bola e marcámos um golo. Depois houve o cartão vermelho e golo o Braga, e o jogo foi diferente, mas mesmo assim a equipa foi muito inteligente. Na segunda parte, tentámos uma abordagem diferente e quase não concedemos oportunidades de golo. Tentámos algumas saídas para o ataque, mas não marcámos. Merecemos ir ao desempate por grandes penalidades, onde não conseguimos vencer».

«Na minha opinião tivemos uma grande mentalidade após o cartão vermelho, continuámos a crer chegar às meias-finais, mas é futebol e as derrotas acontecem. Hoje a história do jogo esteve contra nós. Temos de nos focar agora no campeonato e na Liga dos Campeões».

«A meu ver, havia um penálti a favor do Benfica. Foi um grande erro do árbitro. Não entendo e não posso aceitar. Contra o Sporting foi assinalado penálti, hoje muito mais claro e não foi chamado pelo VAR».