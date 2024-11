O Benfica recebeu e venceu o Estrela da Amadora por 5-0, num jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

RECORDE AQUI O FILME DESTE ENCONTRO.

Com cinco alterações no onze inicial, face ao que alinhou frente ao FC Porto na última jornada da Liga (antes da paragem para as seleções), Bruno Lage viu a sua equipa entrar da melhor forma no encontro e com o mesmo de sempre em destaque.

Logo aos dois minutos, Di María recebeu a bola no interior da área do Estrela, tentou o cruzamento de letra, a bola regressou ao pé esquerdo do argentino e este fez aquilo que melhor sabe. Um pontapé em arco levou a bola até às redes de Francisco Meixedo, que nada conseguiu fazer para evitar o 1-0.

Ora, melhor do que um, só mesmo dois golos em praticamente cinco minutos e com o mesmo interveniente em belíssimo plano. Novamente dentro da área, Di María picou a bola por cima de um adversário e assinou um autêntico golaço, com um pontapé de bicicleta.

Apesar dos dois golos sofridos de rajada, o Estrela conseguiu reagir bem e dispôs de algumas ocasiões de perigo nos minutos seguintes, sobretudo num lance em que Rodrigo Pinho obrigou Samuel Soares a uma defesa espetacular.

Ainda assim, a noite foi mesmo do camisola 11 do Benfica e o 3-0 acabou por surgir com alguma naturalidade, depois de um erro defensivo dos tricolores.

Novamente dentro da área, Di María driblou sobre um adversário e mostrou que o «pior pé» não serve apenas para subir para o autocarro, atirando forte e sem qualquer hipótese para Francisco Meixedo.

Tal como aconteceu após o segundo golo sofrido, o Estrela voltou a reagir bem e as oportunidades que se seguiram até podiam ter dado em golo para os visitantes. Entre os postes, Samuel Soares mostrou-se sempre seguro e evitou males maiores para a sua baliza, após um pontapé de fora da área e Nilton Varela.

A fechar a primeira parte, Beste podia ter dado contornos de goleada ao resultado, mas a falta de pontaria levou a bola até à bancada após passar muito por cima do travessão. Desta forma, o resultado manteve-se até ao intervalo, perante a normal satisfação dos adeptos benfiquistas presentes no Estádio da Luz.

Para a segunda parte, Bruno Lage tirou Jan-Niklas Beste do jogo e lançou o imprevisível Aktürkoglu, ainda que a sua qualidade não deixe quaisquer dúvidas.

Perante os desperdícios de Arthur Cabral, o turco chegou-se à frente e concluiu com sucesso um contra-ataque lançado pelo avançado brasileiro. Dentro da área, a frieza do costume levou o esférico até ao fundo da baliza, após um pontapé em arco, mais uma vez fora do alcance de Meixedo.

Pouco depois, o técnico das águias promoveu a estreia de Leandro Santos na equipa principal, por troca com Bah. O lateral de apenas 19 anos já tinha somado oito jogos pela equipa B das águias esta temporada e três pelos sub-19.

A partir daqui o jogo perdeu alguma da emoção e intensidade que trazia, sobretudo do primeiro tempo, sendo que os mais de 56 mil adeptos nas bancadas não cederam ao frio que começou a cair no relvado e empurraram a equipa para a mão cheia de golos.

Um passe extraordinário de Carreras lançou a corrida do recém-entrado Amdouni e o suíço mostrou pontaria afinada no momento do remate. Francisco Meixedo voltou a não conseguir travar as intenções dos avançados do Benfica e as águias deram ainda outros contornos a uma goleada justificada pela eficácia acima da média.

Ora, faltava apenas o golo de um dos que mais tentou ser feliz na noite deste sábado e acabou mesmo por chegar, numa espécie de «déjà vu» para os presentes no Estádio da Luz. Se na primeira parte, Di María assinou de bicicleta o 2-0 para os encarnados, Arthur Cabral tratou de mostrar que também possui esse recurso e rematou com classe para o 6-0.

Faltava apenas concluir com sucesso a homenagem feita a Nené ao intervalo, um dos mais míticos camisolas sete na história do Benfica. Após remate de Florentino, o guardião do Estrela defendeu para a frente e no sítio certo, Arthur Cabral fechou as contas do encontro, nuns expressivos 7-0.