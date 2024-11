Figura do jogo: Di María, um mágico sem varinha

Ver o argentino em campo continua a ser um regalo para qualquer vista e os primeiros 20 minutos do encontro tiveram um pouco de tudo. Desde um remate em arco, a um golo com o «pior pé» e até mesmo uma obra de arte que apenas está ao alcance de poucos. Sozinho desbloqueou o encontro e permitiu ao Benfica seguir para o intervalo a vencer por 3-0. Na segunda parte assistiu Aktürkoglu para o quarto das águias.

O momento do jogo: golo mágico de Di María

Com apenas cinco minutos concluídos, um lance em que o argentino voltou a estar na cara do golo acabou por se tornar algo especial. Após picar a bola sobre um adversário, Di María assinou um pontapé de bicicleta e levantou todo o estádio para um aplauso de pé (mais do que merecido).

Outros destaques:

Samuel Soares: Rendeu Trubin no onze inicial do Benfica e mostrou estar à altura do compromisso. Entre os postes esteve irrepreensível e em todo o encontro e evitou que o Estrela colocasse outro resultado no marcador, no primeiro tempo, após remates de Rodrigo Pinho e Nilton Varela. Já na segunda parte, uma mancha perfeita também não permitiu a André Luiz festejar.

Aktürkoglu: Entrou na segunda parte para o lugar de Beste e trouxe a qualidade que tem vindo a demonstrar desde que chegou ao Benfica. Mexeu com o jogo e concluiu com sucesso uma jogada estudada das águias, após assistência de Di María.

Arthur Cabral: Vontade não se pode apontar ao avançado brasileiro, que tentou de tudo para chegar ao golo e tal acabou por acontecer, em dose dupla. Numa homenagem perfeita a Nené, fixou o resultado nuns expressivos 7-0 e confirmou uma goleada «sem espinhas» das águias frente ao Estrela da Amadora.

Léo Cordeiro: Claramente o melhor elemento do Estrela da Amadora em todo o encontro. Com a bola nos pés serviu os companheiros de equipa de forma excecional e teve a calma para manter a posse de bola nos momentos em que a equipa necessitava que tal acontecesse.