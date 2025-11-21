Momento do jogo: Richard Ríos estreia-se a marcar

Minuto 73. Canto para o Benfica, sobre a direita, marcado por Aursnes, Richard Ríos eleva-se muito bem na área e cabeceia para as redes do Atlético. Estava desbloqueado o marcador do Restelo com o primeiro golo do colombiano de águia ao peito. Logo a seguir, penálti para o Benfica e ficou decidida a eliminatória.

Figura do jogo: Dedic contra a maré

Foi dos poucos jogadores que se salvou na miserável primeira parte do Benfica. O lateral sérvio adaptou-se bem à nova tática implementada por José Mourinho, jogando novamente na ala, mas mais alto e com mais liberdade para subir. Destacou-se em várias combinações com Aursnes sobre o corredor, chegou muitas vezes à frente, mas depois faltou tudo o resto.

Outros destaques:

Leandro Barreiro

Entrou carregado com aquilo que faltou a muitos na primeira parte: atitude. José Mourinho tinha passado a ideia de que o internacional luxemburguês não ia ser utilizado nesta eliminatória, uma vez que tinha sido o que somou mais minutos nos jogos internacionais, mas a verdade é que, face ao fraco rendimento na primeira parte, o treinador teve de socorrer-se do médio logo a abrir o segundo tempo e o jogo do Benfica mudou da noite para o dia. Não foi preciso acrescentar muita coisa, bastou atitude.

Ivanovic

Por falar em atitude. O avançado croata tem vindo a reclamar minutos, hoje teve 45 minutos e desperdiçou-os por completo. Conhecendo José Mourinho, Ivanovic vai ter de correr muito para ter nova oportunidade.

Catarino Pascoal

Tem apenas 17 anos (tivemos de confirmar três vezes), mas parece um veterano a jogar. Encheu o campo, fartou-se de recuperar bolas, ajudou a defender e saiu muitas vezes a jogar. Que grande jogo!

Délcio Fernandes

A jogar assim, este cabo-verdiano arrisca-se a ir ao Mundial. Mais um jogador em grande destaque na equipa da Tapadinha, a levar a bola, com critério, para a frente de ataque. Esteve em quase todas as transições, mesmo quando saía atrasado, acabava por chegar a tempo.