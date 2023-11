Momento: autogolo de Riccieli

O Benfica parecia estar a perde gás quando, ao minuto 72, numa tentativa de saída do Famalicão, Aursnes recuperou a bola, Tendgstedt escapou pela direita e cruzou tenso à procura de Rafa Silva. Riccieli, na tentativa de cortar o lance, acabou por introduzir a bola na baliza. Estava abeto o marcador e, logo a seguir, o Famalicão acabaria por ficar reduzido a dez, por expulsão de Otávio, que estava a ser um dos melhores do Famalicão em campo. O Benfica estava a caminho dos oitavos a todo o vapor.

Figura: Casper Tengstedt começa a afirmar-se

Depois do determinante golo no dérbi com o Sporting, o avançado dinamarquês foi titular esta noite na Luz e voltou a ser determinante, primeiro com o cruzamento que resultou no autogolo de Riccieli, logo a seguir com o lance que determinou a expulsão de Otávio, central do Famalicão que estava a realizar uma exibição de encher o olho. Antes destes momentos, Tengstedt já se tinha mostrado, por várias vezes, na área do Famalicão, com destaque para um lance em quem lançado por Di María, contornou Luiz Junior e, já de ângulo apertado, rematou para o corte providencial de Riccieli sobre a linha de golo.

OUTROS DESTAQUES:

Francisco Moura

Grande primeira parte do lateral do Famalicão, a explorar muito bem o constante adiantamento de Di María, para arrancar pelo corredor e oferecer muita profundidade à sua equipa em constantes combinações com o endiabrado Puma Rodríguez. A primeira oportunidade do jogo foi, aliás, do jovem lateral.

Puma Rodríguez

Se Francisco Moura esteve em especial destaque na primeira parte, o avançado panamiano conseguiu manter a sua equipa na luta pelo resultado até ao primeiro golo do Benfica. Já tinha tido duas claras oportunidades para abrir o marcador na primeira parte e voltou a entrar endiabrado na segunda.

Otávio

Estava a ser o melhor jogador do Famalicão até ao minuto que foi expulso, logo a seguir ao primeiro golo do Benfica. Até esse momento fatídico, o central tinha estado em grande plano, anulando, lance atrás de lance, as melhores iniciativas do Benfica. Ao minuto 72, o central deitou tudo a perder, ao derrubar Tengstedt pelas costas, num lance em que acabou, naturalmente, expulso.

Aursnes

Sentiu muitas dificuldades na primeira parte para travar as constantes investidas de Francisco Moura e Puma Rodríguez, mas foi resolvendo um problema de cada vez e foi também crescendo no jogo. Esteve muito perto de marcar, ainda na primeira parte, com uma bomba de fora da área. Já na segunda parte, foi Ausnes que recuperou a bola no lance que acabou por resultar no primeiro golo do jogo.

Luiz Junior

Se o nulo se manteve até ao minuto 72, isso deve-se em boa parte a uma mão cheia de boas defesas do guarda-redes do Famalicão, com destaque para as estiradas que negaram golos a Di María e Aursnes.