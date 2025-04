Figura do jogo: Tiago Gouveia a crescer a olhos vistos

Desde que regressou de lesão, tem vindo a acumular minutos, à procura da melhor forma. Começou na equipa B, ganhou estofo na equipa principal e esta noite voltou a ser titular como lateral direito e já esteve muito perto do seu melhor nível. Em constantes combinações com Bruma, conseguiu oferecer profundidade à equipa e esteve ligado aos melhores lances de ataque do Benfica, num forte contraste com Samuel Dahl e Schjelderup no lado contrário. Jogou os 90 minutos, sempre a um nível elevado, apesar do ritmo baixo do jogo.

Momento: António Silva desbloqueia o marcador

Depois de 45 minutos sonolentos, disputados a um ritmo muito baixo, foi António Silva que subiu à área contrária para abrir o marcador no último lance da primeira parte. Bruno Lage já tinha dado sinais de insatisfação no banco, pedindo mais velocidade á equipa, mas foi numa bola parada que o marcador acabou por ser desbloqueado. Um lance confuso, com Belotti a cabecear à barra, antes de Leandro Barreiro rematar e o central desviar a bola à boca da baliza. Estava aberto o caminho para nova vitória do Benfica.

Outros destaques:

Tiago Gonçalves

Quatro golos consentidos e outras tantas defesas de elevado nível a marcar a noite do jovem guarda-redes do Tirsense naquele que foi o último jogo da temporada da equipa do Campeonato de Portugal. Destacamos aqui as espetaculares defesas a remates cruzados de Belotti e Bruma, com o jovem de 21 anos a afastar a bola das suas redes com grandes estiradas, mas houve mais ao longo de uma noite inspirada. Mesmo a fechar o jogo, ainda defendeu uma cabeçada de António Silva, antes de Barreiro confirmar a goleada.

Leandro Barreiro

Foi dos melhores do Benfica esta noite, como, aliás, já tinha sido no jogo da primeira mão, com um jogo vertical, para entrar muitas vezes na área. Esteve na origem do primeiro golo e foi ele próprio que fixou o resultado final. O Benfica procurou sempre os três corredores, mas foi no corredor central que procurou mais vezes quebrar a resistência do Tirsense e Barreiro, mais adiantado do que Florentino, foi determinante na conquista de espaços.

Schjelderup

Uma noite para esquecer para o norueguês que já mostro bem mais fulgor na Luz. Esta noite, diante de um adversário acessível, Schjelderup sentiu tremendas dificuldades em entrar no jogo e andou escondido demasiado tempo. Quando apareceu, até em algumas oportunidades flagrantes, foi trapalhão e acabou por não ajudar muito a equipa. Foi dos primeiros a sair, a par de Bruma, assim que Bruno Lage perdeu a paciência.

André Fontes

Um belo jogo de André Gomes, também conhecido por Fontini em Santo Tirso. Com um futebol simples, mas eficaz, Fontini conseguiu ligar a equipa em alguns dos poucos lances de ataque do Tirsense. Acabou por sair esgotado, uma vez que também ajudou muito a defender.