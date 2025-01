O Sp. Braga recebeu e venceu o Lusitano de Évora por 2-1, no jogo que encerrou os oitavos de final da Taça de Portugal, fechando assim também o caminho das oito equipas que marcam presença nos «quartos».

Recorde-se que o Gil Vicente derrotou o Moreirense por 1-0 e vai defrontar o Sporting na próxima fase da competição, sendo que os leões levaram a melhor sobre o Santa Clara por 2-1, após prolongamento. Nas meias-finais, o vencedor deste jogo irá medir forças com o vencedor do encontro entre Rio Ave e São João de Ver.

Do outro lado do sorteio, O Elvas e o Tirsense discutem a presença nas meias-finais da competição e sabem que qualquer uma será a primeira do Campeonato de Portugal a chegar tão longe na «prova rainha». Pela frente terão o vencedor do jogo entre Benfica e Sp. Braga.

Recorde-se que todos os jogos estão marcados para 4 de fevereiro, sendo que a final da Taça de Portugal acontece a 25 de maio, no Estádio do Jamor.

O FC Porto, vencedor das últimas três edições, foi eliminado pelo Moreirense nos «16-avos».

Das equipas ainda em competição, o Sp. Braga não conquista a Taça desde 2021. Por sua vez, o Sporting não faz a festa desde 2019. Quanto ao Benfica, não ostenta a «Prova Rainha» desde 2017.

O Benfica é o máximo vencedor da Taça de Portugal, com 26 conquistas, mais seis do que o FC Porto e mais nove face ao Sporting.

Veja aqui os jogos dos «quartos» da Taça de Portugal:

Gil Vicente-Sporting

Rio Ave-São João de Ver

O Elvas-Tirsense

Benfica-Sp. Braga