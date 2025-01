O triunfo em Faro deixa o Benfica na companhia de Gil Vicente, Sporting, O Elvas, Tirsense e São João de Ver nos quartos de final da Taça de Portugal.

Destas equipas, apenas o Benfica não conhece adversário na próxima eliminatória. Isto porque o Sp. Braga recebe o Lusitano de Évora na noite desta quarta-feira (20h15). As águias jogam na Luz nos «quartos».

O caminho já definido para o Jamor guarda um duelo entre equipas do Campeonato de Portugal – O Elvas e Tirsense – o reencontro entre Gil Vicente e Sporting – em Barcelos – e o duelo entre Rio Ave e São João de Ver, em Vila do Conde.

As partidas estão agendadas para 4 de fevereiro.

Quanto às meias-finais – eliminatória disputada a dois jogos, previstos para 1 e 22 de abril – o vencedor do Gil Vicente-Sporting vai jogar diante de Rio Ave ou São João de Ver.

Por isso, do outro lado do sorteio, o vencedor do Elvas-Tirsense vai jogar contra Benfica, Sp. Braga ou Lusitano de Évora.

A final da «Prova Rainha», no Jamor, está agendada para 25 de maio.

O FC Porto, vencedor das últimas três edições, foi eliminado pelo Moreirense nos «16-avos».

Das equipas ainda em competição, o Sp. Braga não conquista a Taça desde 2021. Por sua vez, o Sporting não faz a festa desde 2019. Quanto ao Benfica, não ostenta a «Prova Rainha» desde 2017.

O Benfica é o máximo vencedor da Taça de Portugal, com 26 conquistas, mais seis do que o FC Porto e mais nove face ao Sporting.