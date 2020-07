O Estádio Cidade de Coimbra será o sexto palco a receber a final da Taça de Portugal, agendada para sábado (20h45), entre o FC Porto e o Benfica. Pela primeira vez, o jogo decisivo da competição será disputado fora de Lisboa e Porto.

A final da Taça de Portugal é tradicionalmente disputada no Estádio Nacional (palco de 67 dos 79 jogos). Porém, antes do Jamor, as primeiras sete edições realizaram-se no Campo das Salésias (cinco jogos) e no Campo do Lumiar (dois jogos), antigas casas de Belenenses e Sporting, respetivamente.

O Estádio das Antas, reduto do FC Porto, recebeu quatro finais da Taça de Portugal (1961, 1976, 1977 e 1983), enquanto o Estádio de Alvalade, do Sporting, foi palco do jogo em 1975.



As 12 finais fora do Estádio do Jamor:



1939: Académica-Benfica, 4-3 (Salésias)

1940: Benfica-Belenenses, 3-1 (Lumiar)

1941: Sporting-Belenenses, 4-1 (Salésias)

1942: Belenenses-V. Guimarães, 2-0 (Lumiar)

1943: Benfica-V. Setúbal, 5-1 (Salésias)

1944: Benfica-Estoril, 8-0 (Salésias)

1945: Sporting-Olhanense, 1-0 (Salésias)

1961: Leixões-FC Porto, 2-0 (Antas)

1975: Boavista-Benfica, 2-1 (Alvalade)

1976: Boavista-V. Guimarães, 2-1 (Antas)

1977: FC Porto-Sp. Braga, 1-0 (Antas)

1983: Benfica-FC Porto, 1-0 (Antas)