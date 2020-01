O calendário das meias-finais da Taça de Portugal foi atualizado e sofreu alterações nos jogos da segunda mão, anunciou o Benfica no site oficial.

A primeira mão das meias-finais, marcada para 4 de fevereiro, mantém-se inalterada: o Benfica recebe o Famalicão, na Luz, às 19h15 e o FC Porto vai ao Fontelo defrontar o Académico de Viseu, às 20h45.

As mudanças registam-se na segunda mão, mantém-se a data da visita do Benfica a Famalicão, 11 de fevereiro, mas com novo horário: o jogo agendado para as 19h15 vai ter o apito inicial às 20h45.

Por sua vez, o desafio entre FC Porto e Académico de Viseu, no estádio do Dragão, conserva o mesmo horário, às 20h45, mas vai realizar-se a 12 de fevereiro e não no dia 11 como estava inicialmente previsto.