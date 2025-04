FIGURA: Andreas Schjelderup

Um golo e duas assistências do norueguês, decisivo para o desfecho em modo goleada ante o Tirsense. Esteve na jogada do 1-0 com Dahl e, no 2-0, faz uma sublime assistência, com um cruzamento de pé esquerdo para João Rego marcar. Na segunda parte, serviu Prestianni para o terceiro golo do Benfica e fechou as contas do resultado com um belo golo, perto do minuto 90.

MOMENTO: tudo ao primeiro toque e João Rego estreia-se a marcar

O Benfica dobrou a vantagem aos 26 minutos, por João Rego, num dos melhores lances coletivos dos encarnados em Barcelos. Samuel Dahl, a meio-campo, pela esquerda, colocou ao meio em Florentino, que colocou de primeira um passe na diagonal para a esquerda. Belotti deixou-a passar para Schjelderup, o norueguês cruzou de primeira com o pé esquerdo e João Rego, também de primeira, finalizou na área para o 2-0. Na noite da estreia a titular pela equipa principal, a estreia também a marcar, ao 12.º jogo (o 11.º em 2024/25).

OUTROS DESTAQUES

Prestianni: que regresso do argentino, cerca de seis meses e meio depois. Não jogava na equipa principal desde 28 de setembro. Estava há cerca de um minuto em campo quando, a passe de Schjelderup, fez um belo golo de pé direito, na sua esteia a marcar pela equipa principal do Benfica, ao minuto 68. Mais tarde, ao minuto 84, papéis invertidos para assistir o norueguês, que fez o 5-0.

Arthur Cabral: numa noite de estreias e regressos, o brasileiro não ficou atrás dos seus pares. Entrou para jogar os últimos 25/30 minutos e deixou a sua marca, assinando o 4-0. Não jogava há cerca de um mês e não marcava há quase três meses.

João Rego: noite especial para o jovem formado no Benfica. Foi a estreia a titular e também a estreia a marcar pela equipa principal. Fez o 2-0 num belo lance coletivo.

Tiago Gouveia: de volta à equipa principal do Benfica quase oito meses depois, o português fez a assistência para o golo de Arthur Cabral.

Samuel Dahl: a ganhar o seu espaço de forma contínua e consistente no Benfica, o lateral sueco foi titular em Barcelos e foi dos elementos da linha mais recuada com importante chegada ao ataque. Esteve na origem do primeiro golo, após boa combinação de Schjelderup e também deu início à jogada do segundo golo.

Adrian Bajrami: o internacional pela Albânia fez o terceiro jogo pela equipa principal e, ao lado de António Silva, globalmente cumpriu bem. É verdade que o Tirsense pouco perigo conseguiu criar no seu terço ofensivo, mas o central de 23 anos cumpriu.

Alex Reis: o avançado brasileiro bem batalhou, ainda teve um cabeceamento na primeira parte para defesa de Samuel Soares, mas foi difícil batalhar perante a superioridade numérica do Benfica no seu setor mais recuado.

Júnior Franco: o médio do Tirsense teve importância na ligação de jogo da equipa com e sem bola, juntou mais aos centrais após a substituição feita ao intervalo e mostrou calma para a equipa manter organização. A possível, perante um Benfica que acelerou na meia-hora final rumo à goleada.