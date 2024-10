Leandro Barreiro jogou apenas os últimos dez minutos na vitória do Benfica sobre o Pevidém (2-0), em Moreira de Cónegos, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, mas foi protagonista de um momento que encantou os adeptos.

No intervalo do jogo, quando as equipas já tinham recolhido aos balneários, o médio luxemburguês ficou no relvado, junto à linha, a trocar bolas com um jovem apanha-bolas.

Um momento aplaudido pelos adeptos que, de telemóvel em punho, aproveitaram para registar o momento inusitado.

O médio acabou por ir a jogo, pouco depois do 2-0, já perto do final do jogo, rendendo Artur Cabral.

Ora veja: