Brayan Riascos saltou do banco para a segunda parte e para ser decisivo no apuramento do Nacional para os «oitavos» da Taça de Portugal. Dois golos do colombiano desataram o 1-1 verificado ao intervalo e permitiram à equipa de Luís Freire assegurar a última das 16 vagas na próxima fase. Depois da equipa de Matosinhos na Choupana, o FC Porto: é o adversário que se segue, a 12 de janeiro de 2021, em solo madeirense.

Vindo de semanas complicadas após o surto de covid-19 que afetou praticamente todo o plantel, o Leixões apresentou-se com algumas alterações e jogadores experientes de fora: Bruno Monteiro, por exemplo, não foi opção, tendo Edu Machado e Paulo Machado ficado no banco. Mas houve vontade e o jogo, por culpa da competitividade sadia pelo apuramento, só ficou resolvido dentro dos dez minutos finais.

Na primeira parte, houve um golo para cada lado. O Nacional inaugurou o marcador por Gorré, aos 15 minutos. Wallyson tentou uma saída a jogar pelo meio, foi pressionado por dois adversários e perdeu a bola. Depois, Róchez serviu Gorré, que na cara de Stefanovic picou a bola com classe para o 1-0.

O mais fácil parecia feito para o Nacional, que podia gerir a vantagem a partir daí. Mas não teve tempo para isso. Nem dois minutos depois e Avto rematou ao ferro com potência mas, na recarga, apareceu Rodrigo Ferreira a fazer o 1-1 de pé esquerdo. Decorriam 17 minutos.

O primeiro tempo ficou marcado por um Leixões globalmente melhor e com várias incursões pelas alas e alguns cantos conquistados, mas bem resolvidos pela defensiva madeirense. Em cima do intervalo, a equipa de João Eusébio reclamou eventual mão de João Victor para penálti, mas nada foi assinalado.

E foi precisamente a saída de João Victor para a entrada de Riascos, ao intervalo, que mudaria o decurso do marcador.

Aos 54 minutos, Riascos recebeu um cruzamento do lado esquerdo e, depois de um ‘pontapé na atmosfera’, tirou Tiago André do caminho com alguma sorte e bateu Stefanovic.

O Leixões teve uma soberana ocasião para empatar de novo, por Avto, à entrada para o último quarto de hora, mas não conseguiu e foi Riascos a selar as contas ao minuto 86, com o bis na conta pessoal, num remate de baixo para cima, de pé direito, de novo após um cruzamento do lado esquerdo, efetuado por Witi.