*Por Arménio Pereira

José Vala, treinador do Caldas, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Tondela a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Plano de jogo foi cumprido

«Estivemos muito bem organizados. Em grande parte dos 90 minutos conseguimos equilibrar o jogo. Permitimos poucas oportunidades ao nosso adversário e procurámos sempre deixá-lo desconfortável com a sensação que podíamos fazer golo. Foi isso que falámos no intervalo e na pausa para o prolongamento. Enquanto conseguíssemos fazer isso não íamos ser massacrados. Não íamos nos encostar lá atrás. Felizmente foi nos últimos minutos e tivemos a capacidade de aguentar e levar o jogo para penáltis. Depois aí digo o que disse aos jogadores antes: os penáltis não são sorte nem azar, são competência. Tínhamos sido muito competentes. Felizmente não vai ser preciso vestir uma camisola como a do Clemente contra o Benfica. Acabámos por ter essa felicidade. Estamos na próxima eliminatória. Apesar de termos sido eliminados na altura [contra o Benfica], foi uma história muito bonita que o Caldas fez na taça.»

Como se motiva um jovem guarda-redes de 19 anos

«O Duarte [Almeida] é um produto da formação do Caldas. São quinze anos, está no Caldas desde os quatro. É um miúdo com muita qualidade. Foi logo conversado com os guarda-redes no início da época. O Duarte ia jogar na taça sem qualquer tipo de problema. No plantel só temos dois, tinha 270 minutos sem sofrer golos, agora tem mais 120. Estou tranquilo porque conheço-o e sem que ele tem um futuro muito promissor pela frente. É um miúdo que interpreta muito bem o que lhe dizem, que aprende muito não só com os treinadores, mas com os colegas mais velhos, neste caso com o Wilson e o ano passado com o Luís Paulo. Era júnior, mas já estava no plantel sénior. Pelo menos, vai ter mais um jogo que é o próximo da taça.»

Preferência sobre o próximo adversário

«Felizmente já passei por momentos muito bons, que são dos melhores que já passei no futebol. Quando fomos às meias-finais, dizíamos sempre que agora queremos um grande, nunca apareceu um grande e chegámos até às meias finais. Se for igual é tranquilo. Que venha o próximo. Se der para passar é ótimo. Se calhar um grande, as probabilidades são mais reduzidas, mas é um momento único. Sinceramente não tenho preferência.»

Mostrar Caldas da Rainha ao país

«Somos o único clube da Liga 3 que não é profissional. Treinamos ao final do dia, mas isso já não é desculpa para nada. Todos os anos lutamos com ambição. Infelizmente, não temos conseguido ficar nos quatro primeiros naquilo que é o nosso campeonato, mas temos andado sempre lá perto. Este ano estamos dentro dos quatro primeiros, mas ainda falta muito jogo. Somos reconhecidos na federação como um exemplo de estrutura e daquilo que é o futebol amador que não o é. Temos tido alguns momentos ao longo destes anos. Eu já estou na 10.ª época aqui e essas meias finais (com o Benfica) foi o expoente máximo. A subida à Liga 3, os campeonatos que temos feito e agora mais uma eliminatória onde eliminámos uma equipa da Liga é mais um momento para pormos na nossa história.»