O Vizela foi multado em 1 224 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF) por arremesso de copos de plástico e de uma garrafa de água para o banco de suplentes do Benfica, no duelo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

No acórdão tornado público esta sexta-feira pela FPF, o clube que disputa o Campeonato de Portugal, liderando atualmente a série A, foi punido por comportamento incorreto do público em três momentos.

O primeiro foi aos seis minutos, altura em que, após o golo do Vizela, foi arremessado um copo de plástico com líquido, bem como uma garrafa de água, na direção do banco de suplentes do Benfica. Os outros foram aos 51 e 70 minutos de jogo, igualmente por arremesso de copos de plástico com líquido para o banco do Benfica, tendo sido atingidos jogadores e elementos da equipa técnica.

O jogo, disputado a 23 de novembro último, terminou com vitória do Benfica, por 2-1, com os golos de Raúl de Tomás e Carlos Vinícius a anularem o tento inicial de Samu.

O Vizela dispõe de cinco dias úteis para interpor recurso.

