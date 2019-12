*Por Lourenço Carvalho

José Bizarro, treinador do Sertanense, após a derrota (1-0) frente ao Canelas 2010, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal.

«É lógico que isso [ausências por castigo e lesão] se reflete no jogo, embora tenha plena confiança nos que jogam. Na hora de mexer é mais complicado. Parece que nos aconteceu tudo para este jogo. Desde três castigados a três lesionados, hoje mesmo o guarda-redes suplente aparece com 39 graus de febre. A avó do Gustavo morreu ontem.

Foi uma coisa impressionante, nunca vi, em tão poucos dias, tanta lesão, castigo e tantas coisas estranhas. O jogo foi muito equilibrado, uma equipa muito experiente, que joga bom futebol e com tudo o que o jogo permite. Acabaram por vencer e vencer bem. Pena termos ficado pelo caminho, porque o percurso até agora foi muito bonito. O treinador quer sempre ter todos os jogadores disponíveis, mas quero dar os parabéns aos que jogaram. O Canelas foi superior, mais experiente. Parabéns ao Canelas».

«Temos uma maneira de jogar, não quer dizer que os que jogaram não sejam bons, são características diferentes e a equipa sentiu isso claramente. Nomeadamente a saída por trás, a passar pelo meio, sentiu claramente. O que estamos habituados a fazer não saía com tanta fluidez».