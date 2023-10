Pedro Lomba, treinador do Canelas, em declarações aos jornalistas, após eliminar o Desportivo de Chaves na terceira eliminatória da Taça de Portugal, nos penáltis:

«[Fez-se Taça] Sabíamos o tipo de equipa que íamos defrontar. Conhecemos o Moreno e sabemos que não facilita. Tornou-se, não fácil, mas menos complexo analisar o Chaves, porque tem um padrão e permitiu-nos, dentro das nossas valências, preparar uma estratégia que nos permitisse tentar fazer Taça. Sabemos que os grandes obreiros disto são os jogadores, só é possível com união e sacrifício. Ajudei-os com a estratégia mediante o que podíamos explorar. Quando ainda tínhamos energia conseguimos dois ataques perigosos, eles tinham uma linha alta e essa foi a nossa estratégia, oferecendo superioridade na primeira construção deles…. Sempre que ganhámos a bola, tivemos contra ataques em que criámos problemas.

Na segunda parte, o Moreno tentou complicar-nos, eles ganharam superioridades no corredor. Com a substituição, passei para duplo pivot, mantive a linha de cinco para estarmos estáveis, a malta foi trabalhando com solidariedade, aguentámos e nos penáltis não tínhamos nada a perder, a pressão estava no lado deles. Sem medo de sermos felizes e fomos felizes. Fizemos Taça e estamos orgulhosos.

[O objetivo era chegar aos penáltis?] Nunca falámos em penáltis. Falar em penáltis sem lá estar… temos de aguentar o jogo e percebemos no prolongamento que ia ser muito difícil chegar ao último terço. Restava não deitar a toalha ao chão, manter a coesão defensiva e manter as linhas juntas. Tentámos explorar a bola parada, mas sem pensar nos penáltis. Era o maior respeito que podíamos ter pelo Chaves.

Espero que represente um acreditar na nossa ideia e união do grupo. Não quero que funcione de outra forma. Somos os mesmos que perdemos e estamos em quinto na Liga 3. Hoje fomos felizes e competentes, como queremos ser na Liga 3, que é o foco. Fizemos Taça, os jogadores merecem desfrutar, mas o foco passa para o Fafe. Sabemos que isto pode mexer com a carreira dos jogadores, treinador e clube, mas que seja só uma consequência do trabalho. Os jogadores têm de festejar e desfrutar. Foco no Fafe e nada mais.

Sempre que jogamos com equipas melhores ou de divisões acima.. esta semana foi fácil trabalhar, com os níveis de motivação tão em alta. Dão a vida nestes jogos. Se tivessem esta atitude competitiva na Liga 3 em todos os jogos – o que não é possível – não estaríamos em quinto. Entendo isso como treinador. O que vou reforçar é que, se acreditamos na ideia e com união, podemos chegar aos quatro primeiros na Liga 3.

[Quem gostava de encontrar na Taça?] Ainda não pensei. Preferia uma equipa mais acessível porque gostava de continuar na Taça. Com uma equipa grande, não é Natal todos os dias. Como treinador preferia uma equipa do nosso nível ou que tivéssemos capacidade para disputar jogo pelo jogo.»