Alexandre Santana, treinador adjunto do Casa Pia, vê na eficácia o fator que desequilibrou a eliminatória da Taça de Portugal frente ao Rio Ave:

«Falar deste jogo é falar da eficácia do Rio Ave. Uma equipa muito eficaz, com quatro remates e três golos. E, da nossa parte, uma equipa que trabalhou muito e que não foi tão competente como tem sido até aqui no campeonato. É dar os parabéns ao Rio Ave. Hoje é aprender a lição e levar para o trabalho diário aquilo que se passou para evoluir e para continuarmos a fazer o nosso trajeto».

(Mudanças no onze inicial) «Apesar de termos feito algumas alterações, não nos parece que tenham sido essas alterações que tenham trazido o resultado que aconteceu, até porque criámos bastante. Tivemos muitas oportunidades para poder fazer um resultado diferente. O Rio Ave foi mais competente e eficiente».

(Transferência de Telasco Segovia) «Até agora, as informações internas que temos não apontam nesse sentido. Apontam para a existência de um contacto, num primeiro momento, e até agora nada existe em contrário. Amanhã teremos treino e o Telasco [Segovia] estará para treinar connosco e contará como outro jogador qualquer. Hoje não jogou por opção».