Declarações do treinador Felipe Martins após a vitória do Casa Pia frente ao Rabo de Peixe nos Açores (0-2), a contar para a Taça de Portugal:

«No cômputo geral, a vitória ajusta-nos muito bem, contra uma equipa que foi muito competitiva e muito aguerrida, tal como estávamos à espera, com uma boa organização coletiva e bons valores individuais. Acho que isso ainda valoriza mais a nossa vitória.

A adaptação a uma bola diferente, a uma relva diferente e também a competitividade com que a equipa adversária nos enfrentou acabou por fazer com que o jogo fosse aberto. Apesar de termos tido muito mais oportunidades do que o Rabo de Peixe, eles discutiram o jogo até final.

[Sobre o alegado afastamento de Vasco Fernandes] É uma meia verdade. Houve um desentendimento entre o Vasco e o Felippe no treino, mas posso-vos garantir que essa situação não tem nada a ver com esse caso de indisciplina.

Eu estive a semana passada ausente dos treinos. Estive no curso de treinadores. Esta semana tive uma reunião com o Vasco onde lhe disse, olhos nos olhos, que não tinha gostado do rendimento dele nos últimos dois jogos. O rendimento desportivo. Acho que ele poderia melhorar na condução do grupo. Não há nada escondido.

Achei que seria justo dar uma oportunidade a outros jogadores. É completamente falso que haja um caso disciplinar e que ele esteja afastado. É mentira. Ele treinou essa semana toda e bem.

Comuniquei-lhe que não iria ser convocado com a mesma naturalidade que de hoje para amanhã se eu sentir que o Vasco é útil dentro do campo, vai voltar à equipa. Não há caso disciplinar.»