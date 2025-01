O treinador do Rio Ave, Petit, dedicou a vitória em Rio Maior a um adepto que caiu da bancada durante o jogo e fala no sonho de fazer história na Taça de Portugal, que ficou mais perto de se tornar real:

«Queremos dedicar esta vitória a um adepto nosso que caiu na bancada e se magoou. Um abraço e que recupere o mais rapidamente possível. Foi um jogo difícil. Entrámos bem, mas antes disso há uma oportunidade do Casa Pia numa transição em que o Cezary Miszta acaba por fazer uma boa defesa. Fazemos dois golos de rompante e depois soubemos gerir. Sabíamos que o Casa Pia é uma equipa forte quando ganha a bola nas transições e acaba por fazer o golo numa transição.

«Sabíamos que íamos ter de sofrer um bocadinho, mas tivemos momentos bons. Acabámos por, também numa transição, matar o jogo. Uma vitória que ajusta bem pelo que fizemos e agora é pensar no próximo adversário [São João de Ver], em nossa casa. Com todo o respeito, mas queremos continuar com esta mentalidade de passar a eliminatória».

(Favoritismo na próxima eliminatória) «Hoje em dia, as equipas de escalões inferiores também trabalham bem, têm bons treinadores e bons processos. Agora, é claro, somos uma equipa da I Liga, somos favoritos, embora o favoritismo se veja dentro do campo, com humildade e respeitando o adversário e nós próprios. Mas ainda falta algum tempo até esse jogo».

(Sonho ou objetivo da Taça de Portugal?) «Sabemos que ainda temos mais três jogos, mas pensamos jogo a jogo. Estamos mais perto e o sonho pode tornar-se realidade. Agora temos de trabalhar, sermos iguais a nós próprios e saber que temos um adversário que nos vai merecer o maior respeito pelo que tem feito na competição, mas queremos passar e depois o sonho não é proibido».