Momento do jogo: Eteki com «tabela»

O Casa Pia entrou forte no jogo e arrancou o golo que abriu caminho para os quartos de final logo ao terceiro minuto do jogo, com alguma sorte diga-se. Derick Poloni cruzou da direita, a defesa sadina afastou a bola da área e Yan Eteki rematou forte. Com muita gente pela frente, a bola acabou por sofrer um desvio em Pedro Machado e deixou Leonardo preso ao relvado. Ainda faltava muito tempo, mas foi aqui que os gansos abriram caminho para uns históricos quartos de final.

Figura: Derick Poloni

Num jogo com muita luta, muitas faltas, o lateral do Casa Pia foi dos poucos que soube pensar o jogo e teve objetividade para levar a bola para a frente, sempre pelo corredor, a combinar com Godwin e a chegar à linha final. Foi assim que surgiu o lance do golo e muitos dos melhores lances do Ataque do Casa Pia.

Outros destaques:

Romário Baró

Adaptou-se bem a uma posição mais adiantada no terreno, dividindo as alas com Godwin com excelente aproveitamento. Esteve mais em jogo do que o sensacional nigeriano, levando muitas vezes a bola para a frente, para depois procurar terrenos mais interiores. Foi trocando com Godwin, mas esteve mais tempo sobre a direita.

Eteki

Além do golo, onde contou com alguma sorte, o possante médio foi determinante para travar a forte reação dos sadinos, muitas vezes pela zona central do terreno. Foi um verdadeiro muro e recuperou muitas bolas numa zona fulcral do campo.

Zequinha

Bastou entrar em campo para dar um novo ímpeto ao Vitória. É um jogador querido pelos sadinos e percebe-se porquê. Era um jogo de luta e o experiente entregou-se ao jogo com tudo o que tinha e até teve uma boa oportunidade para empatar o jogo, mas o remate saiu-lhe fraco.

Pedro Pinto

Fisicamente, ao longe, faz lembrar Romário. Pequenino, entroncado e sempre cheio de vontade de chegar primeiro à bola. Obviamente não tem os mesmo dotes do que o antigo internacional brasileiro, mas deixou bem vincada a sua presença no relvado com alguns bons pormenores.

Ricardo Batista

Nota negativa para o guarda-redes do Casa Pia que, já depois do final do jogo, foi provocar os adeptos do Vitória e recebeu ordem de expulsão.