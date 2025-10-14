Os adeptos do Clube Desportivo Celoricense já fazem fila para adquirir bilhetes para o jogo com o FC Porto, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Até então, mal abriram as bilheteiras, os sócios acorrem em grande número. Centenas de pessoas deslocaram-se, esta terça-feira, à porta do Estádio Municipal de Celorico de Basto, que é a casa do Clube Desportivo Celoricense.

Durante a tarde desta terça-feira já houve, também, alguma movimentação na loja do clube. Os sócios realizam a pré-reserva esta terça-feira e quarta-feira, entre as 17h30 e as 21h30. A venda dos bilhetes abre para o resto do público na quinta-feira.

O encontro, recorde-se, vai realizar-se no Estádio Municipal de Barcelos. O apito inicial está agendado para as 18 horas do dia 18 de outubro, sábado.