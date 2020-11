Com nove jogadores ao serviço das seleções, Rúben Amorim voltou a chamar vários jovens da formação ao treino desta sexta-feira de manhã.



Vasco Gaspar, Nicolai Skoglund, Flávio Nazinho, João Daniel, Pedro Marques, Mees de Wit, Hevertton Santos, Tiago Ferreira e Paulo Agostinho estiveram às ordens do técnico do leões na sessão que decorreu em Alcochete.



Por sua vez, Bruno Tabata realizou treino condicionado enquanto Coates fez apenas tratamento, segundo o emblema verde e branco.

O Sporting volta a treinar este domingo, pela manhã, focado no embate com o Sacavenense, jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, marcado para 21 de novembro.