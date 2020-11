O Moreirense fez o que lhe competia e segue em frente na Taça de Portugal depois de vencer o Merelinense, do Campeonato de Portugal, por uma bola a zero. Pedro Nuno marcou o tento do conjunto da Liga em Merelim S. Pedro na sequência de um pontapé de canto, dando o triunfo aos cónegos no primeiro jogo pós- Ricardo Soares.

Sem César Peixoto no banco, o novo treinador testou positivo à Covid-19 e falhou a estreia, o Moreirense experimentou as dificuldades que se têm verificado nesta ronda da prova rainha do futebol português entre clubes do principal escalão e emblemas de divisão inferior. A equipa de Moreira de Cónegos teve o domínio do jogo, teve mais bola, mas faltou inspiração e acabou por ficar à mercê de um Merelinense organizado e destemido, chamando a si mais lances de maior protagonismo.

Fruto disso mesmo a realidade é que apesar do domínio quase absoluto do Moreirense, na primeira metade a melhor ocasião do encontro pertenceu ao Merelinense. A cinco minutos do intervalo Joel Marques apareceu na cara de Pasinato, com tempo para tudo, atirando ligeiramente ao lado na ânsia de colocar imaculadamente o esférico junto ao poste mais distante.

Espelho de uma primeira metade completamente desgarrada da equipa da Liga, que apesar de ter mais bola e de jogar predominantemente no meio campo adversário, a verdade é que fê-lo sem criatividade, de uma forma natural, mas sem inspiração para criar lances de verdadeiro perigo.

Veio mais espevitada do intervalo a equipa do terceiro escalão do futebol português, esboçando vários lances de perigo, sempre ensaiados por Joel Marques, o homem em plano de destaque do Merelinense.

A diferença fez-se ao minuto 65 num lance de bola parada com Pedro Nuno a decidir a eliminatória à segunda. Na sequência de um pontapé de canto em que a bola foi disputada nas alturas acabando para sobrar para a entrada da área Pedro Nuno viu o primeiro remate ser-lhe bloqueado, mas teve oportunidade de ressacar com a baliza deserta, dando assim o triunfo ao Moreirense.

Triunfo sofrido do Moreirense em Merelim S. Pedro, com muitas dificuldades perante um adversário do Campeonato de Portugal. O conjunto da Liga segue para a IV Eliminatória da Taça mas não se livrou de alguns sustos.

FICHA DE JOGO

Merelinense-Moreirense, 0-1

Estádio João Soares Vieira, Merelim S. Pedro - Braga

MERELINENSE: Rui Rego; Miguel Ângelo, João Paulo, Filipe Almeida e Zé Diogo; Ola. Luís Ferraz e Ivan Nelson (66m); Joel Marques (75m), Marcelo e Bruno Fernandes.

Suplentes do Merelinense: Marinho, João Gabriel, Bouças, Freitas (66m), Leo Costa (75m), Rodrigues e Rui Ferreira.

MOREIRENSE: Pasinato; D'Alberto, Rosic, Steven Vitória e Afonso Figueiredo; Alex Soares (66m) e Fábio Pacheco; Pires, Pedro Nuno (84m) e Walterson; André Luís (74m).

Suplentes do Moreirense: Miguel Oliveira, Ferraresi, Tavares (84m), Matheus, Reynaldo, Galego (74m) e Gonçalo Franco (66m).

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga)

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras

DISCIPLINA

Cartões amarelos: Rosic (35m), Fábio Pacheco (73m), Filipe Almeida (76m), Freitas (84m)

GOLOS

Pedro Nuno (65m)