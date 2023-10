Moreno, treinador do Desportivo de Chaves, em declarações aos jornalistas, após a eliminação da Taça de Portugal em casa do Canelas, nos penáltis:

«[Balanço da exibição. Estava muito inquieto e agastado no final do jogo] O balanço é negativo, o objetivo era passar. Sabíamos que íamos ter dificuldades, jogar e competir com uma equipa da Liga 3 é difícil. As condições não foram as melhores, a relva, o registo de jogo... o Canelas quebra muito o jogo, mas não nos podemos desculpar, tínhamos a obrigação de fazer mais. Nestes momentos, só me resta dar os parabéns ao Canelas, não foram melhores do que nós, mas passaram.

Tivemos alguma superioridade, mas com pouca qualidade de jogo. As quebras de jogo e condições do relvado não são desculpas. Tínhamos obrigação de finalizar nas situações que tivemos. Temos de aprender com isto e melhorar. São derrotas que deixam marcas. Hoje custa e amanhã vai custar ainda mais. O trabalho da equipa técnica é trabalhar em cima dos erros. A responsabilidade é totalmente nossa. Não peguem nestas desculpas, a responsabilidade de não passarmos é nossa.

[Desiludiu-o a equipa trabalhar 15 dias para ganhar rotinas e não ter conseguido mostrar isso?] Desiludiu-me não passar a eliminatória, não o comportamento dos atletas. Não foi comodismo, eles quiseram, são os mesmo que nas últimas jornadas tiveram duas vitórias e um empate. Espero que responsabilizem só o treinador hoje pela derrota. Os nossos atletas não desiludiram, tenho noção das limitações que temos no nosso grupo. Perceber que temos de melhorar muita coisa na qualidade de jogo. Hoje foi muito curto aquilo que fizemos. Temos uma semana curta agora, estamos numa situação desconfortável no campeonato e espero que não se crie ansiedade e desconfiança depois desta derrota.

[Saída de Hector Hernández] Saiu tocado, estava com queixas, mas não é nada de grave.»