Houve Taça! Este domingo, O Elvas venceu na receção ao V. Guimarães, por 2-1, num jogo em que a cidade alentejana não se deixou amedrontar perante o gigante da Liga.

Na terceira vez que se defrontam na Taça de Portugal, depois de dois triunfos do V. Guimarães em 1981/82 e 1995/96, a equipa do quarto escalão levou à letra o ditado e à terceira foi mesmo a vez em que sorriu, ao fazer história e garantir o apuramento inédito para os «quartos» da Prova Rainha.

A disputar os oitavos de final, O Elvas, que apenas sofreu uma derrota na presente temporada, a 27 de outubro, frente ao União de Coimbra (2-0), viu-se a perder logo aos dois minutos de jogo.

Telmo Arcanjo cruzou de pé esquerdo para a área e Dieu Michel subiu nas alturas. De cabeça, o avançado canadiano colocou o esférico no fundo das redes e deu alegria madrugadora à equipa de Daniel Sousa.

O jogo foi seguindo, com oportunidades para os dois lados e festa nas bancadas, mas apesar de mais bola, 75 por cento de posse para o V. Guimarães e 25 para O Elvas, ambas as equipas foram procurando o golo e tiveram oportunidades para isso.

Intervalo foi positivo para a equipa da casa

Nos 15 minutos de descanso entre ambas as partes, a conversa no balneário deixou os jogadores do O Elvas mais confortáveis e a entrada para o segundo tempo foi sorridente.

Depois de um lance de perigo a abrir a segunda parte, rematado por Nketia e defendido por Bruno Varela, O Elvas chegou mesmo ao golo aos 50 minutos. Lançamento de linha lateral para a equipa alentejana, Medina colocou a bola no coração da área e Lucão cabeceou para a baliza. O guardião vitoriano até se encontrava bem posicionado, tal como mandam as regras, mas o colega Rivas desviou e a bola acabou por entrar.

Naquilo que não passava de um mero sonho, tornou-se mesmo na realidade. O Elvas acreditou e conseguiu chegar à vantagem. O minuto era o 75 quando, num contra-ataque a dois homens, Enoh libertou Nketia na frente. O avançado do O Elvas ganhou a frente a Jorge Fernandes, aproveitou a saída prematura de Bruno Varela e colocou a bola no fundo das redes.

E foi a explosão! A festa fez-se em Elvas e o Campo Domingo Rodrigues Patalino, bem lotado, foi ao rubro!

Por volta dos 85 minutos, Lucão caiu no relvado num lance com Borevkovic e teve de ser transportado para o hospital.

Até ao apito final sentiu-se nervosismo, ninguém conseguia estar sentado e muitas unhas foram roídas, mas O Elvas conseguiu mesmo aguentar a ferros a vitória e fazer história ao bater o V. Guimarães de Daniel Sousa.

Na próxima ronda, os quartos de final, O Elvas vai defrontar o Tirsense, também do Campeonato de Portugal.

Figura: Nketia, o homem do golo e uma figura intransponível

O avançado marcou o golo que permitiu ao O Elvas eliminar o V. Guimarães e garantir o apuramento para os «quartos» da Taça de Portugal. Durante o jogo não parou de correr ou de pressionar os adversários. Mostrou que os clubes, e jogadores, dos escalões inferiores não se amedrontam perante os «grandes» do futebol português.

Momento: minuto 75, o golo de Nketia

Com o pé direito, Nketia levou uma cidade inteira ao rubro. Depois de um excelente passe de Enoh, o ganês ganhou a frente a Jorge Fernandes, aproveitou a saída prematura de Bruno Varela e marcou o 2-1, o golo da vitória.

Positivo: a festa dos adeptos do O Elvas.

O Campo Domingo Rodrigues Patalino leva cerca de seis mil espectadores. Se não chegou a esse número, andou lá perto! Os adeptos do clube alentejano, do quarto escalão português, receberam nota 10 pela exibição deste domingo. Do primeiro ao último minuto apoiaram o clube do quarto escalão e viram de perto o apuramento histórico.