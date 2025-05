A final da Taça de Portugal cria constrangimentos na autoestrada 5 (A5), que liga Lisboa a Cascais.

As saídas situadas na zona do Estádio Nacional, em Oeiras, vão estar encerradas a partir das 21 horas desta sexta-feira, dia 23 de maio, e só voltam a estar disponíveis às 6 horas de domingo, dia 25 de maio.

«As saídas da A5 para a Avenida Pierre de Coubertain, na zona do Estádio Nacional, vão estar encerradas entre as 21:00 de hoje, 23/05, e as 06:00 de domingo, 25/05», pode ler-se no comunicado da Brisa Concessão Rodoviária.

A final da «prova rainha» entre Benfica e Sporting está agendada para as 17h15 deste domingo no Estádio Nacional, em Oeiras.