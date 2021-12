Está de volta a prova rainha. Esta terça-feira arrancam os oitavos de final da Taça de Portugal, com quatro equipas da Liga em ação.

O Tondela recebe o Estoril pelas 18h45, enquanto mais a Norte se joga o Famalicão-Portimonense, a partir das 20h45.

Os campeonatos europeus também prosseguem e o pontapé de saída dá-se em Itália, com a Udinese a receber a Salernitana, logo às 17h30. A Atalanta, após a goleada perante Mourinho, vai a Génova às 19h45. À mesma hora, a Juventus joga em casa com o Cagliari.

Em Espanha, disputam-se dois jogos em atraso da quarta jornada da Liga espanhola. O Villarreal recebe o Alavés, às 18h00 e, depois, segue-se o jogo de maior cartaz do dia. O Sevilha recebe o Barcelona e uma vitória permite ao conjunto de Julen Lopetegui encurtar distâncias para o Real Madrid e ficar a apenas três pontos da liderança. Do lado catalão, as contas são outras. Um triunfo em Sevilha garante a subida até aos lugares europeus e permite ultrapassar o At. Madrid.

Já por terras britânicas, o Arsenal recebe o Sunderland, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga inglesa.

Taça de Portugal, oitavos de final:

Tondela - Estoril Praia, 18:45 (Canal 11)

Famalicão - Portimonense, 20:45 (SportTV)

Liga italiana, 19.ª jornada:

Udinese - Salernitana, 17:30 (SportTV1)

Génova - Atalanta, 19:45 (SportTV4)

Juventus - Cagliari, 19:45 (SportTV3)

Taça da Liga inglesa, quartos de final:

Arsenal - Sunderland, 19:45 (SportTV2)

Liga espanhola, jogos em atraso da 4.ª jornada:

Villarreal - Alavés, 18:00 (Eleven 1)

Sevilha - FC Barcelona, 20:30 (Eleven 1)