Ian Cathro, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Famalicão (1-2), em jogo da IV eliminatória da Taça de Portugal.

Análise ao jogo que começa com um golo do Famalicão

«Era possível fazer melhor. Não fizemos um jogo excelente, mas ao longo do jogo fiquei contente com a capacidade que a equipa demonstrou, conseguimos criar situações e podíamos ter marcado mais cedo. Podia dizer que talvez merecemos mais. Por outro lado, posso dizer também que a sofrer dois golos assim não merecemos nada. O normal seria optar pela primeira opção, mas não. Nós queremos melhorar e não podemos sofrer golos assim. Perdemos pelos golos que sofremos. Quando sofremos o segundo golo estávamos muito mais perto do 1-1 do que eles do 0-2.»

Sobre o regresso de Ricard Sanchez à competição

«O mais importante para o Ricard era somar minutos, voltar a competir. Nem quero perder muito tempo a falar nisso, foi um jogador que veio de uma lesão chata. O mais importante é que hoje encerrámos o processo de recuperação».

O Estoril vinha de uma série de cinco jogos sem perder. Que impacto é que pode ter esta derrota?

«Zero. Não vai ter impacto nenhum».

O Estoril cresceu com as alterações. Podia ter mexido mais cedo?

«Sim, talvez. O que é que lhe posso dizer mais?»