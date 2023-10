Vasco Seabra, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da goleada imposta ao Sintrense (5-0), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

- É uma vitória justa e merecida e que também demonstra a seriedade com que encarámos este jogo porque estamos a falar de um bom adversário. Tenho de dar os parabéns ao treinador do Sintrense e aos jogadores também porque a proposta de jogo do Sintrense é difícil de defender. É uma poroosta arrojada. Preparámos o jogo, os jogadores entregaram-se ao jogo com um foco muito grande e por isso é que fomos capazes de conseguir impor-nos, principalmente numa primeira parte muito robusta. Depois a alteração do sistema perturbou-nos um pouco no início da segunda parte, mas também nos permitiu sair em transição de outra forma e acabámos, com o 3-0, por voltar ao nosso jogo. De qualquer forma, dar os parabéns aos nossos jogadores e aos nossos adeptos que, mais uma vez, demonstraram que estão connosco.

Contava com esta veia goleadora do Rodrigo Gomes? Marcou os dois primeiros golos e desbloqueou o jogo.

- Sim, ele está num momento muito bom, a nossa forma de jogar também permite que ele consiga chegar acima de forma tão frequente. Na seleção também fez dois golos nos últimos doi jogos. Connosco também já tinha feito um bom golo em Guimarães. Está num bom momento e temos de o capitalizar. A ele e aos restantes. A verdade é que ele consegue fazer dois golos em jogadas coletivas, por isso, feliz por ele e pela equipa.

Houve uma grande eficácia do Estoril na segunda parte?

- Sim, com mais duas bolas nos postes e mais algumas situações. Eventualmente o Sintrense poderia ter feito um ou dois golos em situações que nós não controlamos tão bem. Comecei por aí, por dizer que o Sintrense é uma boa equipa, é uma equipa que coloca dificuldades aos adversários. É a primeira derrota que tem na época e fomos nós que a provocámos. Não foi o Sintrense que perdeu, foi o Estoril que venceu.

Uma goleada que serve de estímulo para o regresso à Liga onde o Estoril está em último?

- É na sequência do trabalho que temos vindo a fazer. Fizemos um jogo muito competente em Guimarães e não conseguimos vencer, fizemos também um jogo muito competente frente ao Benfica e também não conseguimos vencer. Aqui demos um passo em frente naquilo que foi o complementar de algumas ideias passadas nestas duas semanas. Agora temos de meter todo o foco novamente no campeonato, é uma competição diferente, mas a nossa energia continua a ser a mesma, com vontade de dar o melhor de nós.