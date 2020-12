Sérgio Vieira, treinador do Farense, em declarações após a derrota dos algarvios diante do Estrela da Amadora, que valeu a eliminação na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

«Tudo correu mal hoje. Não conseguimos estar na linha do que andávamos a fazer na Liga. Foi o pior jogo em termos de atitude, concentração e execução.

Nada apontava que isso pudesse acontecesse porque tínhamos expectativa para esta competição, mas fomos traídos pelo que aconteceu dentro do campo.

[equipa facilitou por ter adversário de nível inferior?]

«Provavelmente aconteceu na prática. Na teoria, mostrámos que isso não podia acontecer e demos exemplos. Mostrámos o caminho que queríamos e fizemos todos os alertas possíveis. Colocámos a mesma equipa, quase 90 horas depois. Vínhamos sem ritmo competitivo antes do jogo com o Sp. Braga, por isso precisávamos de recuperar daquelas duas semanas sem competição.

Infelizmente, não foi a questão física, mas a parte mental. Teve a ver com isso. Não fomos focados como tínhamos sido nos jogos que disputámos na Liga.»

[sobre o futuro do Farense e do treinador]

«Eu estive no Brasil alguns anos antes de vir para Portugal. E lá é muito difícil para os técnicos. No Brasil trucidam os treinadores. Mais importantes do que isso, devemos focar no que aconteceu hoje. O meu futuro é o menos importante. Já sabemos que os treinadores vivem de resultados, mas mais importante é vivermos com dignidade. Vamos lutar de forma determinada. E espero continuar à frente do Farense.»