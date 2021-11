Declarações de Ricardo Chéu, treinador do Estrela da Amadora, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota (2-0) frente ao Vizela, que vale a eliminação da Taça de Portugal:

«Hoje o Vizela foi claramente melhor, foi mais agressivo, teve mais qualidade. O Vizela acelerou muito forte sobre nós e chegou ao golo de forma merecida. Depois nos últimos quinze minutos da primeira parte conseguimos equilibrar, embora não tivéssemos causado grandes calafrios ao adversário. Depois o jogo ficou partido e o Vizela chega ao segundo golo com justiça. Dos jogos que vi, penso que o Vizela fez um dos seus jogos mais conseguidos. Parabéns ao Vizela, foi superior e fez por merecer o triunfo».

[Entrada do Marcos Paulo estancou o meio campo do Vizela?] «Aumentaram a agressividade, a experiência, algo que nos falta. Somos uma equipa muito jovem, e acabámos por pagar a pressão. Na nossa realidade temos sido dominantes, mas hoje tivemos no papel oposto. Não conseguimos estar bem nas marcações no meio campo, o Marcos Paulo compôs o meio campo. Morremos por querer levar avante a nossa identidade e por não nos querer adaptar ao adversário. É uma aprendizagem, temos que seguir em frente, é uma lição para o futuro».