Na Amadora, o orgulho por ‘aquela’ conquista histórica não está apenas guardado na memória e no museu.

A vaidade amadorense pela Taça de Portugal conquistada em 1990 está também tatuada no velhinho Estádio José Gomes. Quer no exterior, quer no interior do palco da Reboleira.

Por isso mesmo, no regresso do clube aos jogos grandes na ‘prova rainha’, a festa esperava-se especial.

Até porque do outro lado, estava o Farense. O mesmo adversário que foi derrotado no jogo mais especial da história do Estrela da Amadora.

Sem a possibilidade de ter público no interior do estádio, a festa começou a ser feita bem antes do apito inicial.

Cerca de duas dezenas de adeptos esperaram a chegada da equipa. E à passagem do autocarro, soltaram-se as vozes, soltaram-se os fumos e a equipa desfilou bem por dentro do orgulho tricolor.

E pode muito bem ter sido aí que a equipa do Campeonato de Portugal começou a derrotar o adversário da Liga.

Porque a força tricolor fez-se sentir na entrada dos jogadores do Estrela, mas o eco permaneceu quando os atletas do Farense chegaram ao José Gomes.

E fez-se sentir também – mais importante! – dentro do campo.

Em mo mento algum o Estrela foi inferior ao Farense. O golo de Latón aos 15 minutos deixou o lanterna-vermelha da Liga intranquilo e fez o Estrela crescer.

E ao marcar logo a abrir a segunda parte, por Jau, a equipa da Amadora deixou claro que iria reescrever a história de 1990.

Trinta anos depois, no ano do regresso aos campeonatos nacionais, o Estrela volta a escrever o nome na história da Taça de Portugal.

Fá-lo agora na condição de ‘’tomba-gigantes’, diante do mesmo adversário, e com precisamente o mesmo resultado.

Não será isto um aviso de que o despertar do gigante está a chegar?

FICHA DE JOGO

Estádio José Gomes, na Amadora

ESTRELA: Filipe Leão; Sérgio Conceição (Guilherme Miranda, 88m), Zé Pedro, Yuran Fernandes e Edu Duarte; Diogo Leitão (Filipe Gaspar, 88m), LAtón e Chapi Romano (Xavi Fernandes, 82m); Paollo Madeira, Jau (Watche, 88m) e Luís Mota (Ronald Murillo, 72m).

Suplentes do Estrela: Fábio Matos, Watche, Xavier Fernandes, Diego Zaporo, Murillo, Filipe Gaspar e Guilherme Miranda.

FARENSE: Hugo Marques; Abner, César (Bura, 56m), Falcão e Alex Pinto (Fabrício Isidoro, 45m); Filipe Melo (Madi Queta, intervalo) e Amine; Bilel (Licá, intervalo), Gauld e Mansilla; Stojiljkovic (Patrick, intervalo).

SUPLENTES FARENSE: Ricardo Velho, Hugo Seco, Madi Queta, Bura, Fabrício Isidoro, Patrick e Licá.

ÁRBITRO: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Auxiliares: André Campos e Pedro Martins.

DISCIPLINA

Cartão amarelo para Bilel (24m), Gauld (69m), Amine (77m), Diogo Leitão (77m) e Chapi Romano (81m.)

GOLOS: Latón (15m), Horácio Jau (46m).