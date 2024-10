José Faria realizou, esta sexta-feira, a conferência de antevisão ao jogo entre o Anadia e o Estrela da Amadora, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Entre as perguntas sobre o encontro, um dos temas de destaque foi a polémica que envolveu Nani, acusado de um «suposto roubo» à saída do treino da formação tricolor, quando o internacional português assinava uma camisola de um adepto.

Questionado sobre o tema, o técnico do Estrela da Amadora admitiu que em Portugal se fala «demasiado do que não interessa», referindo os casos recentes, ainda que não tenha mencionado nomes, que envolvem Viktor Gyökeres e João Palinha. No caso do avançado leonino, alguns adeptos filmaram-no a fumar shisha numa discoteca, enquanto estava de folga. Já o internacional português, recorde-se que recentemente confirmou a separação de Patrícia Palhares, mãe do seu filho, João Maria, e grávida do segundo.

«Acho que em Portugal se fala demasiado daquilo que não interessa, no que toca ao futebol. Falamos sobre um jogador que na sua folga vai fumar, se isso é relevante ou não, sendo que dentro de campo vemos que ele é um animal competitivo. Ou seja, não encontramos melhor, mas tentamos encontrar ali qualquer coisa para lhe manchar a carreira», começou por afirmar.

«Falamos sobre um jogador internacional, que está dentro de campo, nas grandes competições e o tema é ele estar ou não com problemas no seu casamento, se vai divorciar-se ou não. Ele dentro de campo dá uma resposta ao nível dos melhores do mundo. O que aconteceu com o Nani nem devia ser notícia, mas sim como é que se pode melhorar o futebol», acrescentou.

«Nani? Não estava presente e tenho de acreditar no que ele me disse. Como devem calcular, o Nani não deve precisar de roubar nada a ninguém. Tem a carreira feita, a vida dele está estabilizada financeiramente e vou confiar sempre nele até prova em contrário. Aconteceu alguma coisa, não vamos desmentir, mas a assessoria dele já disse o que aconteceu ou não. O caso já chegou às autoridades competentes e quando assim é, temos de confiar», referiu José Faria.

Quanto ao jogo diante do Anadia, o técnico anunciou a titularidade de Francisco Meixedo, na baliza da formação tricolor e garantiu que olha para a Taça de Portugal como uma prova de «extrema importância».

«Não vejo este jogo como uma oportunidade para dar minutos aos jogadores menos utilizados ou para dar minutos a alguém. A única coisa que garanti foi ao Francisco Meixedo que enquanto eu aqui estiver, ele vai defender a baliza do Estrela, seja numa eliminatória ou até à final. Acho que a Taça de Portugal é uma prova de extrema importância e este sábado vou apresentar a equipa que considero ser mais forte para ganhar o encontro», admitiu o técnico.