A FIGURA: Fábio Vieira

O médio de 21 anos de idade foi uma das apostas de Sérgio Conceição ao intervalo e encaminhou a eliminatória ao desfazer a igualdade a meio do segundo tempo. Entrou bem no encontro, ajudou a impulsionar o jogo do FC Porto e coroou a prestação com o terceiro golo da época, a marcar de penálti o segundo dos dragões.

O MOMENTO: golo de Fábio Vieira (64’)

Numa jogada de insistência o médio azul e branco esbarra com a bola na mão de Zag no interior da área vizelense. A responsabilidade de cobrar a grande penalidade foi de Fábio Vieira, que de pé esquerdo não desperdiçou e bateu Pedro Silva com um remate confiante. O FC Porto carimba o acesso às meias finais com o pé esquerdo.

OUTROS DESTAQUES

Kiki e Ofori

A dupla de laterais que normalmente concorre pela vaga na esquerda vizelense teve de se enquadrar para fazer uma dupla de centrais improvisada. Sempre atentos, a realidade é que mantiveram-se coesos e não deram margem de manobra pelo corredor central.

Luis Díaz

Não esteve tão interventivo como é costume, mas ainda assim foi um valor acrescentado deste FC Porto. Sempre que acelerou provocou o erro à defesa vizelennse, fugindo à marcação pelo seu flanco.

Zag

Foi a vítima do castigo máximo que encaminhou o triunfo azul e branco, mas ainda assim foi um dos pilares da exibição vizelense. Sempre muito disponível para todas as tarefas, atacou defendeu, correu quilómetros e sofreu com o conjunto vizelense.

Evanilson

Tirou tinta ao poste da baliza de Pedro Silva logo no reatar do jogo, na segunda parte. Continuou a lutar, primeiro com Taremi ao lado, no final do jogo sem companhia na frente. Cabeceou para fechar a eliminatória em cima da hora.